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7 июня, 12:42

Вычислен тайный бойфренд Полины Гагариной

Super: Полина Гагарина встречается с танцором своей труппы

<p>Полина Гагарина. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Полина Гагарина. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Певица Полина Гагарина начала новые отношения. Журналисты издания Super увидели, как она неоднократно прогуливалась с избранником по Москве.

  • Гагарина с новый бойфрендом и сыном Андреем прогуливается в Москве. Фото © VK / Super.ru
    Гагарина с новый бойфрендом и сыном Андреем прогуливается в Москве. Фото © VK / Super.ru
  • Гагарина с новый бойфрендом и сыном Андреем прогуливается в Москве. Фото © VK / Super.ru
    Гагарина с новый бойфрендом и сыном Андреем прогуливается в Москве. Фото © VK / Super.ru
  • Гагарина выступает на одной сцене с новым возлюбленным. Фото © VK / Super.ru
    Гагарина выступает на одной сцене с новым возлюбленным. Фото © VK / Super.ru
  • Гагарина выступает на одной сцене с новым возлюбленным. Фото © VK / Super.ru
    Гагарина выступает на одной сцене с новым возлюбленным. Фото © VK / Super.ru

Гагарина с новый бойфрендом и сыном Андреем прогуливается в Москве. Фото © VK / Super.ru

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В феврале 2021 года издание вычислило, что Гагарина встречается со своим саунд-продюсером Владимиром Чинаевым. И хотя певица так и не подтвердила роман, их отношения закончились два месяца назад, утверждает издание. А в мае Гагарину увидели на прогулке в Нарышкинском сквере с 15-летним сыном Андреем и новым возлюбленным. Они держались за руки и выглядели счастливыми, а под конец полакомились мороженым и поехали домой. Влюблённые потом снова появились на публике, уже в московском ресторане.

"По нашей информации, сердце 36-летней исполнительницы украл 35-летний Станислав Миков из Йошкар-Олы. И всё бы ничего, но Станислав — солист балета Полины Гагариной и работает в её команде более пяти лет", — говорится в материале.

  • Нынешний мужчина Гагариной Станислав Миков с бывшей девушкой Оксаной Стратулат. Фото © VK / Super.ru
    Нынешний мужчина Гагариной Станислав Миков с бывшей девушкой Оксаной Стратулат. Фото © VK / Super.ru
  • Станислав Миков в толстовке с изображением Гагариной. Фото © VK / Super.ru
    Станислав Миков в толстовке с изображением Гагариной. Фото © VK / Super.ru

Нынешний мужчина Гагариной Станислав Миков с бывшей девушкой Оксаной Стратулат. Фото © VK / Super.ru

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По данным издания, ранее Станислав был в отношениях с танцовщицей группы "Руки Вверх!" Оксаной Стратулат. В соцсетях они называли друг друга мужем и женой, а расстались примерно четыре месяца назад. Примечательно, что в феврале Стратулат публиковала фото Станислава в толстовке с изображением Гагариной, а подписала это словом "конкурент".

Полина Гагарина назвала себя "доской" в ответ на критику её фигуры

Полина Гагарина назвала себя "доской" в ответ на критику её фигуры

Ранее Гагарина опровергла слухи о возобновлении отношений с экс-супругом Дмитрием Исхаковым. Она пояснила, что просто у неё получилось остаться с бывшим мужем в прекрасных отношениях.

Светлана Оперук
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