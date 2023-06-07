Вычислен тайный бойфренд Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина начала новые отношения. Журналисты издания Super увидели, как она неоднократно прогуливалась с избранником по Москве.









В феврале 2021 года издание вычислило, что Гагарина встречается со своим саунд-продюсером Владимиром Чинаевым. И хотя певица так и не подтвердила роман, их отношения закончились два месяца назад, утверждает издание. А в мае Гагарину увидели на прогулке в Нарышкинском сквере с 15-летним сыном Андреем и новым возлюбленным. Они держались за руки и выглядели счастливыми, а под конец полакомились мороженым и поехали домой. Влюблённые потом снова появились на публике, уже в московском ресторане.

"По нашей информации, сердце 36-летней исполнительницы украл 35-летний Станислав Миков из Йошкар-Олы. И всё бы ничего, но Станислав — солист балета Полины Гагариной и работает в её команде более пяти лет", — говорится в материале.





По данным издания, ранее Станислав был в отношениях с танцовщицей группы "Руки Вверх!" Оксаной Стратулат. В соцсетях они называли друг друга мужем и женой, а расстались примерно четыре месяца назад. Примечательно, что в феврале Стратулат публиковала фото Станислава в толстовке с изображением Гагариной, а подписала это словом "конкурент".