Полина Гагарина назвала себя "доской" в ответ на критику её фигуры

Популярная певица Полина Гагарина ответила на критику её фигуры. Размышлениями на эту тему исполнительница поделилась во время записи шоу "Ничё святого" HiFi-стриминга "Звук". Она рассказала, что часто подвергается в Сети насмешкам со стороны пользователей по поводу размера её груди.

"Простите все, у кого пышная и большая грудь... Я отвечу всем, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая", — отметила Гагарина.

Также артистка добавила, что во время беременности формы певицы стали более пышными, из-за чего она испытывала дискомфорт.

"Мне это не идёт. Я доска — и мне это очень нравится!" — поведала Гагарина.