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18 мая, 13:06

Полина Гагарина назвала себя "доской" в ответ на критику её фигуры

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Популярная певица Полина Гагарина ответила на критику её фигуры. Размышлениями на эту тему исполнительница поделилась во время записи шоу "Ничё святого" HiFi-стриминга "Звук". Она рассказала, что часто подвергается в Сети насмешкам со стороны пользователей по поводу размера её груди.

"Простите все, у кого пышная и большая грудь... Я отвечу всем, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая", — отметила Гагарина.

Также артистка добавила, что во время беременности формы певицы стали более пышными, из-за чего она испытывала дискомфорт.

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"Мне это не идёт. Я доска — и мне это очень нравится!" — поведала Гагарина.

Ранее сообщалось, что начинающая певица стала жертвой шантажистов после того, как прошла видеокастинг в нижнем белье якобы для клипа Сергея Лазарева. Девушка продемонстрировала лжепродюсерам все свои прелести, а те принялись угрожать опубликовать пикантное видео в Сети, если не получат денег.

Иван Косицын
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