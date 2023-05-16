Начинающая певица разделась догола ради клипа Лазарева, но стала жертвой шантажистов

Начинающая певица стала жертвой шантажистов после того, как прошла видеокастинг в нижнем белье якобы для клипа Сергея Лазарева. Девушка продемонстрировала лжепродюсерам все свои прелести, а те принялись угрожать опубликовать пикантное видео в Сети, если не получат денег, пишет SHOT.

Певица, ставшая жертвой шантажа. Обложка © Соцсети обманутой девушки

По данным телеграм-канала, 28-летняя артистка записывает песни и занимается развитием своих страниц в соцсетях. Сейчас у неё около 10 тысяч подписчиков. Казалось бы, недавно девушке улыбнулась удача — в Сети ей написали неизвестные, представившиеся продюсерами, и предложили пройти видеокастинг в клип Лазарева. Певица согласилась. Она продефилировала в полуголом виде под камеру, но отказалась показывать грудь.

Певица, ставшая жертвой шантажа. Обложка © Соцсети обманутой певицы

Через несколько недель начался шантаж. Девушка получила сообщение в Сети, но уже от других "продюсеров". Они угрожали выложить видео, если не получат денег. Певица платить отказалась, а через два дня её близкие получили запись, на которой было указано, что это "заявка в эскорт". Чуть позже девушке снова предложили решить вопрос за 10 тысяч рублей, но она была непреклонна и пошла в полицию.