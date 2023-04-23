Анальный хвост, виброяйца, наручники: Сибирские "Бонни и Клайд" обнесли секс-шоп под видом пранка

Молодая пара из Красноярска украла из секс-шопа игрушки, но, когда сообщников поймали, они всё обставили как розыгрыш. Об этом сообщает Kras Mash.

Пара из Красноярского края обнесла секс-шоп. Видео © t.me / Kras Mash

Хитрецы всё продумали заранее и пришли в секс-шоп на Комсомольском проспекте. План был таков: он отвлекает продавца, а она прячет игрушки под куртку. Момент кражи, когда девушка молча забрала с полки меховые наручники, анальный хвост и два виброяйца, попал на скрытую камеру.

Трюк не прошёл и сожителей вычислили по клиентской базе: ранее они уже заказывали игрушки из этого магазина онлайн. При этом владелец интим-бутика сначала предложил решить всё мирным путём, но те отказались возвращать краденое.

Когда хозяин лавки пригрозил им полицией, сибирские "Бонни и Клайд" заявили, что "пошутили и товар выкинули". Ущерб им частично пришлось возместить, а в органы продавец обращаться не стал.