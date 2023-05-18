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18 мая, 10:11

Продюсер шоу "Маска" ответила Виктории Дайнеко на обвинения в предвзятости

<p>Виктория Дайнеко в шоу "Маска". Обложка © <a href="https://www.ntv.ru/video/2195402/?ts=45" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ntv.ru</a></p>

Виктория Дайнеко в шоу "Маска". Обложка © ntv.ru

Продюсер музыкального шоу "Маска" Юлия Сумачёва назвала странным заявление певицы Виктории Дайнеко о предвзятости к ней на проекте. По словам представительницы шоу, к каждому участнику был индивидуальный подход.

Дайнеко покинула четвёртый сезон проекта задолго до его завершения. Она выступала в костюме Феникса. В недавнем интервью она заявила о том, что ей ставили слишком простые номера, без декораций и дополнительных людей на сцене. Певица сочла, что постановки её номеров были хуже, чем у других участников.

По словам продюсера, постановка зависит от репертуара и возможностей костюма. В костюме Феникса только крылья весят 15 килограммов, с ними сложно активно двигаться с балетом. Она указала, что для Виктории подбирали загадочный и величественный репертуар. Также на проекте есть режиссёры, которые готовы решить любые вопросы.

"В команде работают два режиссёра-постановщика, всегда можно попробовать поработать с другим, что происходило на программе не раз. Главное, попросить об этом — у каждого участника есть связь со мной и редактором. Для нас, как для продюсеров, важен результат — в данном случае это невероятное яркое шоу. Так что странно говорить о какой-либо предвзятости", — сказала Сумачёва в беседе со "Стархитом".

Она добавила, что за все четыре сезона шоу для каждого участника создавали индивидуальные номера. Всего — 542. Для этого использовали графику, балет, костюмы и пиротехнику.

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Илья Суриков
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