Лазарев рассказал, на какие крайности ему пришлось пойти, чтобы запутать жюри "Маски"

Российский певец, победитель популярного шоу "Маска" Сергей Лазарев объяснил, почему носил каблуки во время проекта. В интервью изданию Starhit он признался, что таким образом пытался выдать себя за женщину, чтобы жюри не смогли узнать исполнителя за костюмом Скорпиона.

"Мне удавалось 10–11 передач водить членов жюри за нос, вводить в заблуждение. Они не понимали мужчина это или женщина… Самое неудобное — это каблуки высокие, потому что мне приходилось танцевать, прыгать, бегать", — сказал Лазарев.

Также певец отметил, что никто из родных не знал о его участии в проекте.

Ранее Лайф писал о том, что завершилось популярное шоу "Маска", победителями которого стали Дима Билан и Сергей Лазарев.