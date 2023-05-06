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6 мая, 20:39

"Мы ржём": Гагарина призналась, что происходит между ней и экс-супругом Исхаковым

Певица Гагарина опровергла слухи о возобновлении отношений с Дмитрием Исхаковым

То, что певица Полина Гагарина сошлась с экс-супругом Дмитрием Исхаковым, не более чем слухи. Об этом финалистка "Фабрики звёзд – 2" рассказала в программе "Русские перцы" на "Русском радио". Исполнительница добавила, что у неё получилось остаться с бывшим мужем в прекрасных отношениях.

По её словам, недавно их дочь праздновала день рождения — девочке исполнилось шесть лет. Гагарина подчеркнула, что счастливые родители должны быть рядом с ребёнком в этот особенный день.

"Наша фотография с Дмитрием вызвала комментарии: "Слава тебе, Господи, сошлись". Дорогие друзья, я не из тех артистов, которые меняют свои решения. Развелись — значит развелись! Я в прекрасных отношениях и с первым бывшим мужем, и со вторым. Дай Бог, на этом всё! Мы в прекрасных отношениях, дружим, ржём", — пояснила Гагарина.

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А ведь несколько лет назад Исхакову пришлось подать в суд на Гагарину, чтобы отстоять своё право видеться с дочерью, когда он захочет. Гагарина не собиралась идти навстречу бывшему супругу, сделавшему ей "выгодное предложение", и настаивала на адвокатах.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Анатолий Симоненко
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