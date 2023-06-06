Резко бросившая пить Волочкова предложила Прохору Шаляпину пожениться, назвав их "такой красивой парой"
Анастасия Волочкова довела поклонников до истерики очередным шокирующим событием: она решила выйти замуж. И кто же ещё мог стать избранником дивы, как не знаменитый альфонс и любитель "мамочек" Прохор Шаляпин.
Одна из самых эпатажных и неугомонных представительниц отечественного шоу-бизнеса Анастасия Волочкова вновь решила порадовать своих поклонников и поднять им настроение, чтобы не заскучали. На этот раз к ней в гости наведался известный любитель дам постарше — Прохор Шаляпин. Вместе с балериной они решили приятно отдохнуть и поесть клубнику на свежем воздухе.
Волочкова призналась, что больше никогда не будет пить алкоголь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
"Друзья мои, я в гостях у Настеньки Волочковой. Мы сидим в чудесном саду", — поделился музыкант, после чего Анастасия продемонстрировала принесённую им клубнику, отметив, что та идеально подходит для романтического свидания.
Затем артист рассказал подписчикам, что пьёт вино, в то время как его подруга к нему даже не притрагивается. Тогда королева шпагата сделала первое громкое заявление: "Я после Мальдив приехала и решила, что я теперь пить вообще не буду! Ни просекко, ничего".
Стоит ли верить в столь громкие слова? Что же такое невероятное случилось со звездой на Мальдивах, если она отказалась от любимого просекко? Неужели скандальная балерина наконец прислушалась к переживаниям друзей и коллег о её нездоровом пристрастии к алкоголю и, осознав проблему, решила завязать с пагубной привычкой. Остаётся лишь гадать и строить конспирологические теории.
Анастасия Волочкова позвала Прохора Шаляпина под венец. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Однако этой шокирующей новости знаменитости было мало — и она потрясла всех ещё больше, заявив, обращаясь к Прохору: "Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая, слушай. Представляешь, у нас свадьба будет? Страна перестанет вообще жить и работать".
"Точно", — согласился Шаляпин, улыбаясь во все тридцать два зуба.
Поженятся ли Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official
Кто знает, возможно, сейчас это и шутка, а может "будущие молодожёны" просто начинают подготавливать слабонервную публику к предстоящему событию. Ведь, судя по всему, Настя и Прохор явно во вкусе друг друга. Ну, поживём — увидим.
Ранее Лайф рассказывал, как разъярённая Волочкова публично прокляла родную дочь в ответ на гадкое предательство Ариадны: "Не имеет права жаловаться". Анастасия, рыдая на камеру, рассказала подписчикам, как её предала родная дочь. Такого лицемерия от девочки не ожидал никто, а особенно любящая мать. Разозлившись, прима не поскупилась на оскорбления и очередной скандал.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art