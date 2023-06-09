Шоу Такера Карлсона за два дня собрало в 10 раз больше лайков, чем ролик Байдена за месяц
Шоу Карлсона лайкают почти в десять раз больше, чем предвыборный ролик Байдена
Пилотный эпизод шоу экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в "Твиттере" за два дня собрал почти 865 тысяч лайков, тогда как ролик действующего президента Америки Джо Байдена о выдвижении на новый срок набрал только 97,1 тысячи, хотя был опубликован полтора месяца назад.
При этом первый выпуск программы Карлсона в "Твиттере" просмотрели 109,5 миллиона раз, а второй выпуск, который был опубликован в четверг вечером, набрал уже почти 26 миллионов просмотров. У видео Байдена о выдвижении на очередной президентский срок 44,9 миллиона просмотров, а опубликовано оно было в конце апреля.
Такер Карлсон был отстранён от работы в Fox News в апреле, несмотря на высокие рейтинги своей передачи. Телеканал не назвал причины такого решения. При этом журналист будет числиться в штате до 2025 года.
Несмотря на то что официальные причины отстранения Карлсона от работы на Fox News не названы, выдвигаются версии. Так, американский журналист Хинкл заявил, сославшись на надёжный источник, что Такера убрали из эфиров из-за постоянной критики отношений США с Украиной и Владимиром Зеленским в частности. Позже появилась информация о том, что Fox News пытается запретить Карлсону вести эфиры на свободных площадках в качестве частного лица, ссылаясь на нарушение действующего до 2025 года контракта. Тем не менее Такер выпустил уже второй эпизод своего шоу в "Твиттере", в котором затронул личную жизнь Барака Обамы, раскритиковал Джо Байдена и рассказал о чудовищности последствий войны с Россией.
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