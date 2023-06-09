Шоу Такера Карлсона за два дня собрало в 10 раз больше лайков, чем ролик Байдена за месяц

Пилотный эпизод шоу экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в "Твиттере" за два дня собрал почти 865 тысяч лайков, тогда как ролик действующего президента Америки Джо Байдена о выдвижении на новый срок набрал только 97,1 тысячи, хотя был опубликован полтора месяца назад.

При этом первый выпуск программы Карлсона в "Твиттере" просмотрели 109,5 миллиона раз, а второй выпуск, который был опубликован в четверг вечером, набрал уже почти 26 миллионов просмотров. У видео Байдена о выдвижении на очередной президентский срок 44,9 миллиона просмотров, а опубликовано оно было в конце апреля.