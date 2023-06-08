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8 июня, 02:14

Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта

Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за шоу в Twitter

Телеканал Fox News обвинил уволенного ведущего Такера Карлсона в нарушении условий трудового контракта из-за запуска авторской программы в "Твиттере". По данным портала Axios, юристы журналиста уже получили соответствующее письмо.

"Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в "Твиттере" в видеоролике, который длился более десяти минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox", — сказано в документе.

Адвокат Карлсона Брайан Фридман заявил, что телеканал своим заявлением нарушает права Карлсона как журналиста в рамках первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова. Он убеждён, что бывшие работодатели хотят лишить телеведущего права свободно выступать и выражать собственную точку зрения.

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Напомним, критиковавший президента США Джозефа Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News в апреле этого года. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено обсуждать вопросы, определяющие будущее американского народа, в том числе гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций и природные ресурсы. Накануне он представил первую серию своего авторского шоу в "Твиттере", где поднял тему ЧП на Каховской ГЭС.

Обложка ©

YouTube / Fox News

Оксана Попова
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