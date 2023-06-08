Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта

Телеканал Fox News обвинил уволенного ведущего Такера Карлсона в нарушении условий трудового контракта из-за запуска авторской программы в "Твиттере". По данным портала Axios, юристы журналиста уже получили соответствующее письмо.

"Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в "Твиттере" в видеоролике, который длился более десяти минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox", — сказано в документе.