Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта
Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за шоу в Twitter
Телеканал Fox News обвинил уволенного ведущего Такера Карлсона в нарушении условий трудового контракта из-за запуска авторской программы в "Твиттере". По данным портала Axios, юристы журналиста уже получили соответствующее письмо.
"Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в "Твиттере" в видеоролике, который длился более десяти минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox", — сказано в документе.
Адвокат Карлсона Брайан Фридман заявил, что телеканал своим заявлением нарушает права Карлсона как журналиста в рамках первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова. Он убеждён, что бывшие работодатели хотят лишить телеведущего права свободно выступать и выражать собственную точку зрения.
Напомним, критиковавший президента США Джозефа Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News в апреле этого года. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено обсуждать вопросы, определяющие будущее американского народа, в том числе гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций и природные ресурсы. Накануне он представил первую серию своего авторского шоу в "Твиттере", где поднял тему ЧП на Каховской ГЭС.
YouTube / Fox News