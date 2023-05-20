"Разнесёт Байдена": Уволенного с Fox News Карлсона предложили выдвинуть в президенты
Hill: Такера Карлсона предложили выдвинуть на президентские выборы в 2024-м
Бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона предложили выдвинуть на выборы президента США, которые состоятся в 2024 году, сообщает газета Hill.
"Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов встать во главе. Такер разнесёт Джо Байдена на дебатах", — говорится в рекламе комитета политических действий по выдвижению телеведущего Tucker PAC.
Возглавляет и спонсирует комитет, который подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США ещё в конце апреля, Крис Экстром — бывший кандидат в Конгресс США от штата Техас. К слову, сам 54-летний Карлсон несколько раз отвергал идею о выдвижении собственной кандидатуры на президентский пост. К примеру, ещё в 2021 году журналист заявил, что сделал бы это, если бы оказался "последним человеком на планете".
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.
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