"Разнесёт Байдена": Уволенного с Fox News Карлсона предложили выдвинуть в президенты

Возглавляет и спонсирует комитет, который подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США ещё в конце апреля, Крис Экстром — бывший кандидат в Конгресс США от штата Техас. К слову, сам 54-летний Карлсон несколько раз отвергал идею о выдвижении собственной кандидатуры на президентский пост. К примеру, ещё в 2021 году журналист заявил, что сделал бы это, если бы оказался "последним человеком на планете".