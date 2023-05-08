Американский журналист проболтался об истинной причине увольнения Такера Карлсона

Экс-телеведущий Такер Карлсон бесстрашно высказывался о событиях на Украине и о президенте Незалежной Владимире Зеленском, за что и был уволен с Fox News. В этом признался американский журналист Джексон Хинкл.

"Я получил подтверждение от надёжного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", — написал он в "Твиттере".

В подтверждение слов он привёл статью британского издания Independent, утверждающей, что владелец Fox News Руперт Мёрдок был обеспокоен тем, что говорил Карлсон об украинской ситуации. Известно также, что Мёрдок общался с Зеленским незадолго до увольнения телеведущего.