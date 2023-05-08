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8 мая, 04:59

Американский журналист проболтался об истинной причине увольнения Такера Карлсона

Журналист из США Хинкл: Ведущего Карлсона уволили с Fox News из-за Зеленского

Экс-телеведущий Такер Карлсон бесстрашно высказывался о событиях на Украине и о президенте Незалежной Владимире Зеленском, за что и был уволен с Fox News. В этом признался американский журналист Джексон Хинкл.

"Я получил подтверждение от надёжного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", — написал он в "Твиттере".

В подтверждение слов он привёл статью британского издания Independent, утверждающей, что владелец Fox News Руперт Мёрдок был обеспокоен тем, что говорил Карлсон об украинской ситуации. Известно также, что Мёрдок общался с Зеленским незадолго до увольнения телеведущего.

Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона с Fox News

Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона с Fox News

Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Анатолий Симоненко
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