Американский журналист проболтался об истинной причине увольнения Такера Карлсона
Журналист из США Хинкл: Ведущего Карлсона уволили с Fox News из-за Зеленского
Экс-телеведущий Такер Карлсон бесстрашно высказывался о событиях на Украине и о президенте Незалежной Владимире Зеленском, за что и был уволен с Fox News. В этом признался американский журналист Джексон Хинкл.
"Я получил подтверждение от надёжного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", — написал он в "Твиттере".
В подтверждение слов он привёл статью британского издания Independent, утверждающей, что владелец Fox News Руперт Мёрдок был обеспокоен тем, что говорил Карлсон об украинской ситуации. Известно также, что Мёрдок общался с Зеленским незадолго до увольнения телеведущего.
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.
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