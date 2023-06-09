Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News

Телеведущий Такер Карлсон опубликовал второй выпуск своего политического шоу, которое выходит в "Твиттере". После первого эпизода его формальный работодатель — Fox News — предъявил ряд претензий.

Во втором выпуске шоу "Такер в Твиттере" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей в неоднозначном контенте, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента США Барака Обамы, высмеял нынешнего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" страны — большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели.