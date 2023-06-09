Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News
Телеведущий Такер Карлсон опубликовал второй выпуск своего политического шоу, которое выходит в "Твиттере". После первого эпизода его формальный работодатель — Fox News — предъявил ряд претензий.
Во втором выпуске шоу "Такер в Твиттере" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей в неоднозначном контенте, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента США Барака Обамы, высмеял нынешнего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" страны — большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели.
Напомним, критиковавший президента США Джо Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News в апреле 2023 года. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено обсуждать темы, определяющие будущее американского народа, например гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций и природные ресурсы. 7 июня он представил первую серию своего авторского шоу в "Твиттере", где поднял тему ЧП на Каховской ГЭС.
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