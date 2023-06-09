Зрители заметили киноляп с подменой галстуков в фильме "Любовь и голуби"

В культовой картине режиссёра Владимира Меньшова "Любовь и голуби" зрители обнаружили забавный киноляп, когда главный герой Василий Кузякин появляется в новом галстуке до того, как он его купил, пишет Sport24.

Персонаж актёра Александра Михайлова отправляется на курорт, где знакомится с очаровательной Раисой Захаровной, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко. Простой деревенский житель Кузякин увлекается новой знакомой, которая оказалась большой поклонницей всего экстрасенсорного.

Кузякин вместе с Раисой посещает все санаторные процедуры и спортзал. В одном из таких эпизодов зрители видят героя в синем галстуке с васильками и ромашками. Но уже в следующей сцене пара прогуливается по местному рынку, где Раиса критикует оранжевый в крапинку галстук Кузякина и рекомендует купить ему другой, протягивая именно тот, который уже был на главном герое.



"А кто вам галстучек купил? Рекомендую приобрести вот этот — он и к костюму подходит, и к глазам", — говорит Раиса Захаровна.

Пользователи шутят, что, видимо, вера в экстрасенсорику помогла Раисе Захаровне "поколдовать" с элементом гардероба Василия. Хотя специалисты полагают, что просто при монтаже киноленты была допущена неточность. Эпизоды должны были идти в другом порядке, но задумку поменяли, не обратив внимания на галстуки.