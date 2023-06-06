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6 июня, 12:50
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Киноляп с ковром из фильма "Москва слезам не верит" сочли гениальной задумкой

Известный зрителям киноляп из советского фильма "Москва слезам не верит" мог быть гениальной режиссёрской задумкой. Речь идёт о сценах с полосатым ковром, пишет портал Sport24.

Фильм "Москва слезам не верит". Кадр из видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Фильм "Москва слезам не верит". Кадр из видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Так, во второй части фильма главная героиня Катерина приходит к своему любовнику Володе. В квартире на стене висит полосатый ковёр. Их встречу прерывает неожиданно появившаяся на пороге тёща Володи. При этом ковёр фигурировал и в другом эпизоде. Во время поездки на природу им же главную героиню укрывает её новый возлюбленный Гоша.

Фильм "Москва слезам не верит". Кадр из видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Фильм "Москва слезам не верит". Кадр из видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Как уточняется, у съёмочной группы не было проблем с реквизитом, из-за чего такой киноляп кажется весьма странным. Есть вероятность, что это совпадение могло стать гениальной задумкой режиссёра картины. Ковёр влиятельный любовник Катерины мог преподнести ей в качестве прощального подарка.

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Обложка ©

YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Иван Косицын
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