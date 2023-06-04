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3 июня, 23:39

На создание фильма "Барби" ушла вся розовая краска в мире

Режиссёр "Барби" Гервиг: Из-за фильма в мире возник дефицит розовой краски

Строительство декораций для фильма Греты Гервиг "Барби" привело к нехватке флуоресцентных красок Rosco всех оттенков розового в мировом масштабе. Об этом пишет портал Business Insider.

Гервиг наняла художника-постановщика Сару Гринвуд и декоратора Кэти Спенсер для проектирования Дома мечты Барби — кукольного домика, в котором живёт главная героиня. Режиссёр поставила задачу, чтобы всё на съёмочной площадке было розовым, так как "сохранение детскости — это первостепенная задача".

"Я хотела, чтобы розовые оттенки были очень яркими, а всего было слишком много", — пояснила режиссёр.

В ультрарозовом трейлере к "Барби" Марго Робби и Райан Гослинг превратились в кукол, и это надо видеть

В ультрарозовом трейлере к "Барби" Марго Робби и Райан Гослинг превратились в кукол, и это надо видеть

Кроме того, Гервиг заявила, что хотела создать ощущение "подлинной искусственности" и для декорации использовала вручную нарисованные фоны неба и гор, а не компьютерную графику. Также розовыми являются одежда героев и мебель, бассейн, кровати, душ и множество аксессуаров.

Премьера "Барби" запланирована на 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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