На создание фильма "Барби" ушла вся розовая краска в мире

Строительство декораций для фильма Греты Гервиг "Барби" привело к нехватке флуоресцентных красок Rosco всех оттенков розового в мировом масштабе. Об этом пишет портал Business Insider.

Гервиг наняла художника-постановщика Сару Гринвуд и декоратора Кэти Спенсер для проектирования Дома мечты Барби — кукольного домика, в котором живёт главная героиня. Режиссёр поставила задачу, чтобы всё на съёмочной площадке было розовым, так как "сохранение детскости — это первостепенная задача".

"Я хотела, чтобы розовые оттенки были очень яркими, а всего было слишком много", — пояснила режиссёр.

Кроме того, Гервиг заявила, что хотела создать ощущение "подлинной искусственности" и для декорации использовала вручную нарисованные фоны неба и гор, а не компьютерную графику. Также розовыми являются одежда героев и мебель, бассейн, кровати, душ и множество аксессуаров.

Премьера "Барби" запланирована на 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).