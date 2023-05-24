"Братья Супер Марио в кино" стали третьим самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационная картина "Братья Супер Марио в кино" стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В мировом прокате лента собрала 1,253 млрд долларов. История по мотивам культовой игры Super Mario Bros. обошла "Суперсемейку-2", однако уступила обеим частям "Холодного сердца" (первая собрала 1,284 млрд долларов, вторая — 1,452 млрд).