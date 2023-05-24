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23 мая, 21:52

"Братья Супер Марио в кино" стали третьим самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационная картина "Братья Супер Марио в кино" стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В мировом прокате лента собрала 1,253 млрд долларов. История по мотивам культовой игры Super Mario Bros. обошла "Суперсемейку-2", однако уступила обеим частям "Холодного сердца" (первая собрала 1,284 млрд долларов, вторая — 1,452 млрд).

"Чебурашка" и "Вызов" вошли в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году

"Чебурашка" и "Вызов" вошли в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году

Ранее Лайф рассказывал о семи лучших турецких сериалах, которые стоит посмотреть. Все они выходили совсем недавно.

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"Кинопоиск"

Артур Лапсаков
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