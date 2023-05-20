Топ-7 лучших турецких сериалов, которые стоит посмотреть

Ещё совсем недавно каждая домохозяйка засматривалась сериалом "Великолепный век", где рассказывалась история девушки Александры, взятой в плен турками. Благодаря своему уму и хитрости красавица, получившая турецкое имя Хюррем, становится первой официальной женой султана Сулеймана I. Основанный на реальных событиях сериал заставляет трепетать сердце и переживать за жизнь героев сильнее, чем за собственную. Но такой пример совсем не один. Турция может удивить и другими не менее душераздирающими картинами, которые стали весьма популярны в последнее время. От нас для вас — небольшая подборка интересных сериалов, от которых невозможно оторваться от начала и до конца.

1. Турецкий сериал "Зимородок" (2022–…)

Фото © Сериал "Зимородок", режиссёры — Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценаристы — Мехмет Барыш Гунгер, Гюльсерен Будайиджиолу / Kinopoisk.ru

Хотите посмотреть хороший турецкий сериал? Советуем свежачок — начал выходить только в прошлом году. Его уже смотрят миллионы зрителей, и вы тоже можете насладиться интересным сюжетом. В главных ролях — красивые актёры Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. История этого турецкого сериала на первый взгляд банальна. Уважаемый бизнесмен Халиса Агу желает наставить на верный путь своего избалованного, беспечного внука-бабника Ферита. И для этого находит ему в своём родном городе подходящую жену — серьёзную, красивую, самостоятельную девушку Сейран. Как будут разворачиваться отношения героев, смогут ли они найти общий язык и полюбить друг друга? Узнаете, если посмотрите "Зимородок" — один из лучших турецких сериалов.

2. Турецкий сериал "Ветреный" (2019–2021)

Фото © Сериал "Ветреный", режиссёр — Джем Карджи, сценаристы — Bersan Tan, Zeynep Yalgin / Kinopoisk.ru

Актёры, играющие главных героев сериала, — Акын Акынёзю и Эбру Шахин, по словам восторженной публики, настолько вжились в роли, что чувствуются искры, летающие между ними. Пара действительно красивая, а в придачу ещё и талантливая. Интересный сюжет этого турецкого сериала, напоминающий "Ромео и Джульетту", только в соответствующем антураже. Миран, 27-летний мужчина, которому всю его жизнь вбивали мысль о мести заклятому врагу семьи. И кто бы мог подумать, что в итоге ему суждено будет влюбиться в дочь этого самого врага — Рейян. Они совершенно разные по характеру и взглядам на жизнь. Тем не менее их невероятно сильно тянет друг к другу.

3. Турецкий сериал "Чёрная любовь" (2015–2017)

Фото © Сериал "Чёрная любовь", режиссёры — Хилал Сарал, Экин Пандир, сценарист — Аныл Эке / Kinopoisk.ru

Одним из самых популярных и интересных турецких сериалов является "Чёрная любовь". История девушки Нихан, рождённой в семье богатого бизнесмена, и простолюдина Кемаля, об их любви, борьбе с миром и влиятельными врагами. Да, звучит знакомо. Но не всё так просто. Сюжет захватывающий и довольно необычный. А концовка и вовсе обещает вынести мозг. Отдельно похвалить хочется и игру актёров. Несравненная Неслихан Атагюль и красавчик Бурак Озчивит показали чувства героев на высшем уровне. Премию "Эмми" как лучшей теленовелле года просто так не дают. Рекомендуем.

4. Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" (2020–2021)

Фото © Сериал "Постучись в мою дверь", режиссёр — Алтан Дёнмез, сценаристы — Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак / Kinopoisk.ru

По сюжету молодая красавица Эда, которую играет одна из самых популярных и очаровательных турецких актрис — Ханде Эрчель, работает обычной цветочницей, но её мечты и планы намного грандиозней. Она грезит стажировкой в Италии, но вместо этого теряет стипендию и не может продолжать учёбу. Серкан Балат (Керем Бюрсин), владелец архитектурного бюро, из-за которого и происходят её беды, становится для девушки объектом мести. Вот только судьба распоряжается иначе. Герои заключают необычный договор: Эда должна на два месяца притвориться девушкой Серкана. Так он вернёт себе бывшую, а она сможет исполнить свои мечты. К чему всё это приведёт? Посмотрите турецкий сериал "Постучись в мою дверь" и узнайте.

5. Турецкий сериал "Любовь напрокат" (2015–2017)

Фото © Сериал "Любовь напрокат", режиссёр — Метин Балекоглу, сценаристы — Илькер Барыш, Мерич Аджеми / Kinopoisk.ru

Турецкий сериал "Любовь напрокат" на первый взгляд кажется мыльной оперой с простым незамысловатым сюжетом. Но это только на первый. В какой-то момент события начинают развиваться непредсказуемо. А игра актёров настолько правдоподобна, что многие до сих пор гадают, а не вместе ли они и в обычной жизни. История рассказывает о молодом бизнесмене Омере (Барыш Ардуч), которому по воле деда надо жениться — и тогда его родственники станут владеть огромным особняком. Понятное дело, что они то и дело подсовывают парню очередную невесту. И вот, пытаясь отделаться от одной такой, Омер целует незнакомую официантку Дефне (Эльчин Сангу). К чему же приведёт в итоге этот неожиданный поцелуй — смотрите сами.

6. Турецкий сериал "Любовь не понимает слов" (2016–2017)

Фото © Сериал "Любовь не понимает слов", режиссёры — Бахадыр Индже, Бесте Султан Касапогуллары, сценарист — Аксель Бонфиль / Kinopoisk.ru

Ещё один трогательный сериал о любви с Ханде Эрчель в главной роли. На этот раз она играет провинциальную девушку Хаят, которая переехала в столицу вместе с двумя подругами. Там она встречает богатого наследника Мурата в исполнении Бурака Дениза. Их первая встреча проходит довольно неприятно и вызывает негативные чувства. Но вскоре ненависть сменяется любовью. Рассказ о том, как сложится их история и справятся ли герои с проблемами, которые упадут на их плечи. Смотрим ещё один из хороших турецких сериалов!

7. Турецкий сериал "Полнолуние" (2017)

Фото © Сериал "Полнолуние", режиссёр — Чагры Байрак, сценаристы —

Фикрет Беклер, Элиф Озсут / Kinopoisk.ru

Хороший сериал о милой, романтичной любви между миллионером Феритом и его поварихой Назлы, которая устраивается к нему, чтобы зарабатывать на жизнь и иметь возможность учиться. Довольно спокойная, но трогательная и красивая история о людях, которых сводит сама судьба. И это при том, что их любовь совсем невозможна. Главную женскую роль играет талантливая актриса Озге Гюрель, а обаятельного бизнесмена — Джан Яман.