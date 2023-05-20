Тарантино "похоронил" героя Ди Каприо из своего нашумевшего фильма

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино официально "похоронил" героя своего фильма "Однажды в Голливуде" Рика Далтона, которого сыграл актёр Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщается в "Твиттере" на странице подкаста Video Archives, который ведёт сценарист вместе с соавтором "Криминального чтива" Роджером Эвери.

"Мы опечалены известием о кончине актёра Рика Далтона, наиболее известного своими ролями в популярном телесериале "Закон о наградах" и трилогии "Пожарный". Рик мирно скончался в своём доме на Гавайях, его пережила жена Франческа. RIP Рик Далтон 1933–2023", — говорится в публикации.

Тарантино подчеркнул, что во вторник, 23 мая, выйдет подкаст, который станет памятным эпизодом. В выпуске будут представлены некоторые из лучших "ролей" Далтона. В 2021 году, как пишет портал Deadline, Тарантино отметил, что создал целую биографию Рика после событий фильма "Однажды в Голливуде". Его историю режиссёр изложил в книге "Фильмы Рика Далтона", причём "она написана так, будто Рик настоящий".