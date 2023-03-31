Квентин Тарантино официально заявил, что "Кинокритик" станет его последним фильмом

Режиссёр Квентин Тарантино подтвердил, что его последним фильмом станет "Кинокритик", съёмки картины стартуют осенью в Лос-Анджелесе. Об этом он заявил на прошедшей в Париже Q&A-сессии, сообщает издание Collider.

При этом Тарантино опроверг информацию о том, что главную роль в киноленте исполнит знаменитая писательница Полин Кейл, однако не назвал имя главного персонажа ленты. В "Кинокритике" режиссёр хочет показать историю Голливуда глазами стороннего наблюдателя, пишущего о кино того времени.