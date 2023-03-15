Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма
Hollywood Reporter: Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма "Кинокритик"
Оскароносный американский режиссёр Квентин Тарантино написал сценарий для фильма, который, скорее всего, станет последним в его карьере. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник. Лента, по данным издания, получит название "Кинокритик" (The Movie Critic).
Как пишет журнал, действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе в конце 1970-х. Картина будет выстроена вокруг женщины — американской журналистки и одного из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (1919–2001).
Съёмки планируется начать осенью, хотя, как указывается в статье, Тарантино ещё не заключил на них контракт ни с одной киностудией. Лента может стать финальной в карьере 59-летнего режиссёра: ранее он не раз заявлял, что снимет всего десять фильмов. Если считать две части картины "Убить Билла" (Kill Bill) за одно произведение, можно сделать вывод, что анонсирован десятый фильм режиссёра.
Ранее Лайф писал, что молодая жена родила 59-летнему Квентину Тарантино дочь. Это произошло летом прошлого года, режиссёр тогда стал отцом во второй раз.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко