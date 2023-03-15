Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма

Оскароносный американский режиссёр Квентин Тарантино написал сценарий для фильма, который, скорее всего, станет последним в его карьере. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник. Лента, по данным издания, получит название "Кинокритик" (The Movie Critic).

Как пишет журнал, действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе в конце 1970-х. Картина будет выстроена вокруг женщины — американской журналистки и одного из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (1919–2001).

Съёмки планируется начать осенью, хотя, как указывается в статье, Тарантино ещё не заключил на них контракт ни с одной киностудией. Лента может стать финальной в карьере 59-летнего режиссёра: ранее он не раз заявлял, что снимет всего десять фильмов. Если считать две части картины "Убить Билла" (Kill Bill) за одно произведение, можно сделать вывод, что анонсирован десятый фильм режиссёра.