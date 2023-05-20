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19 мая, 22:02

Эмма Стоун лишилась роли в "Фантастической четвёрке", запросив огромный гонорар

Эмма Стоун запросила огромный гонорар за съёмки в "Фантастической четвёрке"

<p>Эмма Стоун. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmastone</p>

Эмма Стоун. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmastone

Актриса Эмма Стоун потребовала гонорар в размере 20 миллионов долларов за работу в перезапуске фильма "Фантастическая четвёрка", сообщает в "Твиттере" издание о поп-культуре Pop Tingz.

По данным издания, Стоун должны были утвердить на роль Невидимой Леди (Сью Сторм) в картине. Однако актриса потребовала неприлично большой гонорар за работу, чего никак не ожидала студия.

"Эмме Стоун предлагали роль Сью Сторм в грядущем фильме "Фантастическая четвёрка", но она отказалась из-за разногласий по оплате. Сообщается, что Эмма хотела 20 млн долларов за роль", — указано в сообщении.

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Напомним, сроки начала съёмок перезагрузки "Фантастической четвёрки" уже известны. Работа над фильмом начнётся в январе следующего года, а выход картины запланирован на 2025 год.

Анатолий Симоненко
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