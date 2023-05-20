Эмма Стоун лишилась роли в "Фантастической четвёрке", запросив огромный гонорар

Актриса Эмма Стоун потребовала гонорар в размере 20 миллионов долларов за работу в перезапуске фильма "Фантастическая четвёрка", сообщает в "Твиттере" издание о поп-культуре Pop Tingz.

По данным издания, Стоун должны были утвердить на роль Невидимой Леди (Сью Сторм) в картине. Однако актриса потребовала неприлично большой гонорар за работу, чего никак не ожидала студия.

"Эмме Стоун предлагали роль Сью Сторм в грядущем фильме "Фантастическая четвёрка", но она отказалась из-за разногласий по оплате. Сообщается, что Эмма хотела 20 млн долларов за роль", — указано в сообщении.