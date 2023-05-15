В России выйдет фильм "Дыхание" о пандемии ковида

В России 22 июня выйдет фильм "Дыхание" режиссёра Романа Каримова, рассказывающий о пандемии ковида. Как рассказали в пресс-службе "Централ Партнершип", его главным героем стал бизнесмен Виктор, чья мать заболевает и попадает в больницу в самом начале пандемии.

Так как Виктор ранее был хирургом, он попадает в красную зону и пытается помочь врачам спасти своего родственника. В ролях — Антон Батырев, Ирина Горбачёва, Андрей Карако, Даниил Воробьёв, Вера Шпак и другие. По словам постановщика картины, в её создании принимали участие реальные медицинские работники.

"Мне было важно, чтобы в картине всё было максимально приближено к жизни, поэтому мы постоянно консультировались с разными врачами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени", — рассказал он.

А продюсер Алексей Троцюк заявил, что посвятил ленту маме, проработавшей в медицине 53 года. Во время пандемии она, будучи в возрасте 70 лет, не ушла из больницы. Троцюк уверен, что таких людей было много, а фильм — "ещё одна маленькая возможность сказать им спасибо".