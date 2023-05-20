Младшая из "Сестёр", Имхотеп и мама Стифлера — куда делись актёры второго плана, известные по одной роли

В фильме "Сёстры" Сергея Бодрова две героини, хотя всё внимание зрителя было приковано к Оксане Акиньшиной. О её карьере мы знаем много, но куда делась "младшая сестра"? Или мама Стифлера из "Американского пирога" — что стало с актрисой, которая её сыграла? Настало время воздать им должное.

Екатерина Горина — младшая из "Сестёр"

Что стало с младшей из "Сестёр" Екатериной Гориной? Фото © "Сёстры", режиссёр-сценарист Сергей Бодров – мл. / Kinopoisk.ru, © Екатерина Горина / Kinopoisk.ru

На пробы к фильму Сергея Бодрова начинающая актриса попала случайно. Но в итоге именно её режиссёр выбрал партнёршей Акиньшиной по съёмкам. Тогда Кате было 9 лет — и многие прочили ей карьеру в шоу-бизнесе.

После "Сестёр" девочка снялась лишь в нескольких сериалах и сосредоточилась на учёбе. Катя знает иврит, английский, немецкий и французский языки. В 2019 году у Гориной вышла книга, а в 2020-м она вернулась на экраны, сыграв в сериале "Последний министр". Сейчас Катя живёт за границей.

Алексей Маклаков — прапорщик Шматко из "Солдат"

Как сложилась судьба Алексея Шматко из сериала "Солдаты"? Фото © YouTube / Солдаты ТВ, © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

До роли прапорщика Шматко в сериале "Солдаты" Маклаков служил в театре, снимался в других сериалах и телешоу. Но большие роли и узнаваемость пришли только после 2004 года, когда он стал по-настоящему знаменитым.

После "дембеля" из популярного сериала Маклаков продолжил театральную карьеру и даже записал музыкальный альбом. А ещё у него шесть детей от разных женщин.

Екатерина Кабак — малолетка из "Клуба"

15-летнюю Катю пригласили на роль в молодёжном сериале "Клуб" после удачных проб. Она сыграла малолетку — несовершеннолетнюю безымянную героиню, которая каждый вечер пытается попасть на вечеринку.

Дебютная роль так и осталась для Екатерины самой яркой в её карьере. После "Клуба" она снялась ещё в нескольких проектах, но так и не покорила мир кинематографа. Зато в личной жизни всё сложилось куда лучше: в 2017 году Кабак вышла замуж, а в 2019-м родила дочь.

Виталий Гогунский — Кузя из "Универа"

Слева Гогунский в роли Кузи из сериала "Универ", справа кадр из личного клипа "Россия". Фото © Сериал "Универ", режиссёры Пётр Точилин, Жанна Кадникова, сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Семён Слепаков / Kinopoisk.ru, © YouTube / Виталий Гогунский

Роль простодушного добряка из студенческой общаги прославила Гогунского в начале его карьеры. Дальше с профессиональными успехами было туго, а вот со славой получше, но во многом благодаря скандалам.

На волне успеха "Универа" Виталий сыграл в нескольких популярных комедиях. Как водится, его стали приглашать и в разные телешоу. А ещё все узнали, что он годами изменял матери своего ребёнка. Гогунский женился на любовнице, потом развёлся с ней и вернулся к первой жене. Но и этот брак продлился недолго: по словам бывшей супруги, сейчас актёр не общается с дочерью и не платит алименты.

Дженнифер Кулидж — мама Стифлера из "Американского пирога"

(Слева направо) Дженнифер Кулидж в роли мамы Стифлера из "Американского пирога" позирует с наградой "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана. Фото © "Американский пирог", режиссёр Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц / Kinopoisk.ru, © Getty Images / Amy Sussman

Кулидж всю жизнь занималась актёрством, но в кино ей доставались сплошь эпизодические роли. Пока её не позвали в "Американский пирог" — культовую подростковую комедию, где она сыграла развязную "милфу". Эта героиня тоже была второстепенной, но зрителям запомнилась навсегда. И теперь, где бы Дженнифер ни появлялась, ярлык "мама Стифлера" неотступно следует за ней.

После трёх "Пирогов" Куллидж сыграла несколько ярких ролей в ситкомах и полнометражных комедиях, а также озвучила ряд мультфильмов. Доставались ей и драматические персонажи. В общем, работы у женщины всегда было хоть отбавляй — и в 2021 году актриса наконец-то получила заслуженное признание критиков. Эксперты отметили её игру в сериале "Белый лотос" целой россыпью профессиональных премий, в том числе "Золотым глобусом".

Роберт Патрик — Т-1000 из "Терминатора-2"

Роберт Патрик. Фото © "Терминатор-2: Судный день", режиссёр-сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru, © Сериал "Миротворец", режиссёр-сценарист Джеймс Ганн / Kinopoisk.ru

Российскому зрителю Роберт Патрик навсегда запомнился ролью злого киборга в фильме "Терминатор-2: Судный день". Тем не менее актёр продолжает сниматься и по сей день.

Например, он сыграл отрицательного персонажа в фильме "Дети шпионов". А потом отметился в сериале "Секретные материалы", за работу в котором даже получил премию "Сатурн". Позже в его фильмографию вошли такие картины, как "Переступить черту", "Мост в Терабитию" и "Тронутые", а также сериалы "Клан Сопрано" и "Ходячие мертвецы".

Бернар Фарси — комиссар Жибер из "Такси"

Что стало с актёром Бернаром Фарси? Фото © "Такси", режиссёр Жерар Пирес, сценарист Люк Бессон / Kinopoisk.ru, © YouTube / Festival International du Film de Comédie de Liège

В родной Франции Фарси и так хорошо знали, а вот международный успех к нему пришёл именно благодаря серии фильмов "Такси". Персонаж комиссара Жибера оказался настолько ярким, что затмил другие роли актёра. А ведь его фильмография насчитывает 62 картины. В их числе — сериал "Великий Шарль", за который его номинировали на премию "Эмми".

Последний фильм с участием Фарси вышел в 2019 году. С тех пор на экранах его не видели, но зато видели на сцене: актёр регулярно играет в театре. А вот о личной жизни звезды ничего не известно, потому что ему удаётся тщательно скрывать её от посторонних.

Арнольд Вослу — Имхотеп из "Мумии"

Как сегодня живёт Арнольд Вослу? Фото © "Мумия", режиссёр Стивен Соммерс, сценаристы Джон Л. Болдерстон, Стивен Соммерс / Kinopoisk.ru, © YouTube / Carte Blanche