"Экстрасенсы за решёткой": 5 чародеев, кто, как и Волхов, обзавёлся проблемами с законом, ведь использовал "силы" во зло

Вчера стало известно о задержании правоохранительными органами победителя 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков). На ТВ он определялся колдуном и последователем культа Велеса — языческого божества. По информации, мужчину обвиняют в попытке вступить в запрещённое террористическое формирование Русский добровольческий корпус (РДК), которое входит в состав ВСУ. Видимо, предсказать своё попадание за решётку Дмитрию не удалось. Да, такое бывает, если нарушать закон. Лайф решил вспомнить тех, кто точно так же из магов и ведуний современности не захотел жить честно и попал на нары, несмотря на свои сверхъестественные способности.

1. Ведун Максим Левин занимался мошенничеством

Почему попал в тюрьму Максим Левин? Фото © VК / Максим Левин

Не так давно, всего лишь в прошлом году, поиграть с законом решил Максим Левин (настоящая фамилия Николаев) — победитель 22-го сезона "Битвы экстрасенсов". Что забавно, на момент проекта мужчина уже находился в федеральном розыске — и, вместо того чтобы залечь на дно и не отсвечивать, петербуржец отправился на телевидение, чтобы… Нет, серьёзно, очень сложно оценить мотивы человека в данной ситуации. Возможно, он надеялся на свои экстрасенсорные способности, ведь по утверждению Максима, он является родовым ведуном. Однако силы помочь ему не смогли. Ясновидящего арестовали по обвинению в присвоении денег китайских бизнесменов и упрятали за решётку на три года.

2. Юлий Миткевич-Далецкий попался на наркотиках

Юлий Далецкий обвинялся в распространении наркотиков. Фото © VК / Юлий Миткевич-Далецкий

Юлий был участником 15-го сезона "Битвы экстрасенсов". Там же он встретил свою будущую жену Татьяну Ларину, отношения с которой закончились судами и скандалами. Женщина обвинила Юлия в избиениях. В конце концов колдуна поймали с большим количеством запрещённых веществ. На него завели дело. Но адвокаты Далецкого уверяли, что никакой вины "экстрасенса" в этом нет, а виной всему как раз проект, который он обвинял в мошенничестве.

3. Экстрасенс Наталья Бантеева баловалась кражами и запрещёнкой

Чем промышляла в молодости Наталья Бантеева. Фото © VК / Наталья Бантеева

Ясновидящая Наталья Бантеева тоже не смогла разглядеть чётко своё будущее. Хотя её тюремный срок выпал на период молодости, так что, возможно, тогда дар предвидения у ведуньи ещё не проснулся. Победительница 9-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" в целом отсидела больше пяти лет. Её несколько раз ловили за кражу и наркотики. Дополнительно заставляли принудительно лечиться от наркозависимости. А затем израильская художница обвинила Бантееву в краже рисунков для карт Таро, которые создавались той несколько лет. Несмотря на все свои злоключения, Наталья довольно востребованный экстрасенс. Хотя многие считают её шарлатанкой.

4. Юрий Оленин обчищал до нитки тяжелобольных людей

Юрий Оленин наживался на больных людях. Фото © rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Юрий Оленин участвовал в том же сезоне "Экстрасенсов", что и Бантеева. Однако победителем не стал. Тем не менее у него появилась определённая популярность, что позволило заняться частной практикой. По словам мага, у него прямая связь с космосом, а потому он способен исцелять любые раны. К Оленину так и посыпались тяжелобольные, надеясь на чудесное спасение. Но вместо исцеления приходилось отдавать почти все имеющиеся деньги. Ведь деньги за свою помощь Оленин требовал заоблачные. А вот был ли результат? Это уже другой вопрос. Вёл колдун свой "бизнес" не один, а в сговоре с другими "магами". Всех их и повязали оперативники. За свою жадность Юрий получил три года колонии. Космос, судя по всему, в этот день был не на связи.

5. Таролог Виктория Райдос, и зависимость от азартных игр

За что судили Викторию Райдос? Фото © VК /Виктория райдос

В 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов" победу одержала ведьма, таролог и оккультист Виктория Райдос. Сейчас она популярная ясновидящая, но когда-то тоже попадала на скамью подсудимых. Что стало причиной, узнать так и не удалось. Подробности своего прошлого ведунья держит в секрете. Но признаётся, что за решётку всё же не попала, а получила условный срок. Некоторые предполагают, что причиной были подростковые проблемы с наркотиками и азартными играми. Однако это лишь домыслы.