Косметолог объяснила, как косметика в жару может повлиять на кожу лица

Летом кожа любого типа особенно подвержена влиянию ультрафиолетового излучения, из-за чего лучше отказаться от некоторой косметики, рассказала Лайфу врач-косметолог клиники "СМ-Косметология" Светлана Смирнова.

По её словам, в жаркий сезон кожа подвергается фотостарению, а также страдает от зноя и перепадов температуры, связанных с работой кондиционеров. Вследствие этого может возникать ощущение сухости, стянутости, а нередко ещё могут появляться пигментные пятна, высыпания и раздражение.

"Ряд неприятностей жара таит для обладателей жирной и комбинированной кожи: они отмечают блеск на лице и подчас сталкиваются с угревой сыпью. Люди, имеющие склонную к сухости кожу лица, подвержены негативному влиянию не только солнечного света, но и солёной морской воды, которая пересушивает верхние слои кожи", — добавила она.

В таких условиях, советует специалист, необходимо правильно подобрать косметические продукты. Основным их критерием она назвала способность защитить от солнечных лучей и увлажнить кожу.

Так, в дневное время не рекомендуется пользоваться тональным, уходовым кремом с плотной текстурой, а также продуктами с содержанием ретинола, витамина А и различных кислот. Кроме того, не следует наносить и отбеливающие препараты, которые усиливают чувствительность кожи лица к ультрафиолету и провоцируют её раздражение.

"Поэтому перечисленные препараты безопасны только в вечернее и ночное время суток, пока палящее солнце находится за горизонтом. В утренние и дневные часы следует использовать солнцезащитные средства с показателем SPF не менее 50, который защищает кожу от лучей UVA и UVB", — отметила Смирнова.

Причём, несмотря на все ограничения, существует достаточно много подходящих для жары средств. Так, вместо тонального крема можно выбрать ВВ-крем и СС-крем, а в косметичку положить пудру с солнцезащитными свойствами. Для контроля над жирным блеском лица и профилактики угревой сыпи специалист рекомендует матирующие себорегулирующие салфетки. Если же кожа сухая, то необходимо уделять больше внимания увлажняющим и солнцезащитным средствам.

"Вообще, солнцезащитные средства полезны для каждого типа кожи, ведь они не только защищают её от пигментации и преждевременного старения, но и предотвращают появление онкологических заболеваний", — подытожила врач.