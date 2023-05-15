Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей мужчинам, которые не любят кремы

Для ухода за лицом мужчинам стоит сделать ставку на "многофункциональные" средства, а также кремы с SPF. О том, как ухаживать за кожей тем представителям сильного пола, которые не любят сто слоёв крема на лице, Лайфу рассказала врач – дерматолог-косметолог, специалист по коррекции фигуры клиники "СМ-Косметология" Людмила Швецова.

"Большинство мужчин не любят многоэтапный уход, поэтому им необходимо подбирать "многофункциональные" средства, например средства для очищения кожи с эффектом тонизации, после которых не требуется дополнительно наносить тоник", — рекомендует Швецова.

Мужская кожа в целом грубее и плотнее женской, а потому для её очищения лучше подойдут средства с мягкими абразивами, которые окажут ещё и эффект пилинга, добавила врач. Также она дала совет для тех, кто не любит наносить много средств на кожу.

"Большинство мужчин не любят наносить на кожу три слоя различных средств, поэтому в таких случаях рекомендуется выбирать крем с SPF, который не только увлажняет, но и защищает кожу от воздействия ультрафиолетового излучения. Мужчины, не привыкшие наносить что-то на лицо, как правило, не любят ощущение крема на коже. Поэтому мы стараемся подбирать для них крем не слишком жирный, без каких-либо отдушек или с отдушками, более характерными для мужчин", — добавила дерматолог.

Швецова уточняет, что при регулярном бритье в домашнем уходе не стоит использовать кислоты, ведь после них часто бывают неприятные ощущения. Если же мужчина не бреется или для бритья использует только триммер, то подойдут любые средства.