Косметолог дала советы по уходу за кожей рук в дачный сезон

Кожа рук очень тонкая, имеет мало сальных желёз и постоянно подвергается внешнему воздействию, поэтому стареет очень быстро. Как правильно ухаживать за ней в домашних условиях, рассказала РИА "ФедералПресс" косметолог Наталия Рудыка.

"В домашних условиях очень хорошо пользоваться скрабами, лёгкими пилингами (раз в две недели). Важно уделять особое внимание очищающим средствам — любое мыло должно быть pH-нейтральным и содержать в себе различные питательные антиоксидантные составляющие", — объяснила специалист.

Медик рекомендует использовать увлажняющие и питательные кремы, маски с маслами или добавлять в любое уходовое средство несколько капель витамина А. Из профессиональных процедур Рудыка посоветовала биоревитализацию, а чтобы кожа рук стала более увлажнённой, плотной и ровной по цвету, можно использовать аппаратные процедуры и препараты, стимулирующие выработку коллагена.

"В летний период важно уделять внимание солнцезащитным кремам с SPF от 15 до 30. Если человек находится на солнце очень много времени, тогда с фактором от 30 до 50", — заключила косметолог.