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2 июня, 10:40

Косметолог дала советы по уходу за кожей рук в дачный сезон

Косметолог Рудыка: Защитить кожу рук помогут кремы с SPF 30 и биоревитализация

Кожа рук очень тонкая, имеет мало сальных желёз и постоянно подвергается внешнему воздействию, поэтому стареет очень быстро. Как правильно ухаживать за ней в домашних условиях, рассказала РИА "ФедералПресс" косметолог Наталия Рудыка.

"В домашних условиях очень хорошо пользоваться скрабами, лёгкими пилингами (раз в две недели). Важно уделять особое внимание очищающим средствам — любое мыло должно быть pH-нейтральным и содержать в себе различные питательные антиоксидантные составляющие", — объяснила специалист.

Медик рекомендует использовать увлажняющие и питательные кремы, маски с маслами или добавлять в любое уходовое средство несколько капель витамина А. Из профессиональных процедур Рудыка посоветовала биоревитализацию, а чтобы кожа рук стала более увлажнённой, плотной и ровной по цвету, можно использовать аппаратные процедуры и препараты, стимулирующие выработку коллагена.

"В летний период важно уделять внимание солнцезащитным кремам с SPF от 15 до 30. Если человек находится на солнце очень много времени, тогда с фактором от 30 до 50", — заключила косметолог.

Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей мужчинам, которые не любят кремы

Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей мужчинам, которые не любят кремы

Ранее косметолог Татьяна Баллирано порекомендовала пользоваться кремом после каждого мытья рук, а средства с SPF предотвратят появление на коже так называемых старческих пятен.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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