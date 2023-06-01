Косметолог дала советы, как улучшить состояние кожи рук

Кожа на руках отличается тем, что она более тонкая и в ней намного меньше потовых и сальных желёз. Об этом в беседе с Лайфом рассказала косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

"Плюс ещё всё-таки подсчитано, что мы окунаем руки в воду, скажем так, соприкасаемся с водой примерно как минимум пять раз в день. Вот поэтому кожа подвергается дополнительному воздействию воды и, как ни странно, от воды она получает дополнительную сухость, поэтому кожу нужно постоянно увлажнять", — отметила косметолог.

Она посоветовала примерно раз в неделю использовать скраб, гоммаж. Чтобы отмершие частички с верхнего слоя кожи снимались, можно использовать сахар с маслом, кофейную гущу. Баллирано добавила, что есть специальные перчатки, которые надеваются на ночь для увлажнения и питания кожи рук. Кроме того, каждый день нужно пользоваться кремом для рук. Более того, косметолог рекомендует после каждого мытья рук либо контакта с водой наносить небольшое количество крема. Его лучше подбирать по типу кожи.

Татьяна Баллирано призвала наносить крема с SPF не только на лицо, но и на руки, чтобы не было так называемых старческих пятен. Если всё-таки они появились, лучше в осенне-зимний период использовать специальные отбеливающие кремы с витамином С, салициловой кислотой либо с ретинолом. Кроме того, периодически следует обращаться к косметологам и уже использовать профессиональные процедуры.

"Такие как мезотерапию, биоревитализацию, плазмолифтинг. Есть также такие лифтинговые процедуры, как радиочастотный лифтинг, игольчатый. Если появились пятна, то здесь уже более серьёзные процедуры в осенне-зимний период — это лазеры, лазерная шлифовка, фотоомоложение, использование неодимового лазера, использование также пилингов для рук", — заключила Баллирано.