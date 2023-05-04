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4 мая, 10:08

Косметолог составила топ-3 самых популярных процедур у мужчин и объяснила, почему сильный пол их выбирает

Врач Энтель объяснила, почему ботокс и SMAS-лифтинг идеально подходят мужчинам

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Мужчины тоже любят посещать косметологов, но они предпочитают процедуры с коротким реабилитационным периодом и кардинально не изменяющие внешность. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Татьяна Энтель.

"Самыми популярными косметологическими процедурами у мужчин являются те, которые не требуют реабилитации и не отличаются слишком очевидным результатом коррекции. В топ-3 таких процедур входят SMAS-лифтинг, инъекции ботулотоксина и игольчатый RF-лифтинг", — уточнила она.

На первом месте в мужском рейтинге находится SMAS-лифтинг, который позволяет проработать поплывший овал лица, появившийся второй подбородок, приоткрыть глаза, если с возрастом веки опустились, а также вернуть эластичность коже. Это самая востребованная процедура у представителей сильного пола.

Второй в списке идёт ботулинотерапия. При работе с мужчинами требуется использование более высоких доз ботулотоксина, что связано с особенностями их мышечного волокна. Кроме того, из-за особенностей метаболизма и более активных занятий спортом результат от процедуры у мужчин сохраняется несколько меньше, чем у женщин.

"Работа с ботулотоксином у мужчин имеет свои особенности: коррекция должна быть эффективной, но не вызывающей изменения мимики, чтобы результат не был очевидно заметен для окружающих. После процедуры кожа пациента должна выглядеть более свежей, разглаженной, но не амимичной", сказала собеседница Лайфа.

Завершает тройку лидеров игольчатый RF-лифтинг. Объясняется это минимальными сроками реабилитации (не более одного-двух дней), а также возможностью решить эстетические проблемы, которые характерны для мужчин: сузить расширенные поры, убрать мелкие морщины, улучшить общее состояние кожи.

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Ольга Годуненко
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