Косметолог составила топ-3 самых популярных процедур у мужчин и объяснила, почему сильный пол их выбирает

Мужчины тоже любят посещать косметологов, но они предпочитают процедуры с коротким реабилитационным периодом и кардинально не изменяющие внешность. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Татьяна Энтель.

"Самыми популярными косметологическими процедурами у мужчин являются те, которые не требуют реабилитации и не отличаются слишком очевидным результатом коррекции. В топ-3 таких процедур входят SMAS-лифтинг, инъекции ботулотоксина и игольчатый RF-лифтинг", — уточнила она.

На первом месте в мужском рейтинге находится SMAS-лифтинг, который позволяет проработать поплывший овал лица, появившийся второй подбородок, приоткрыть глаза, если с возрастом веки опустились, а также вернуть эластичность коже. Это самая востребованная процедура у представителей сильного пола.

Второй в списке идёт ботулинотерапия. При работе с мужчинами требуется использование более высоких доз ботулотоксина, что связано с особенностями их мышечного волокна. Кроме того, из-за особенностей метаболизма и более активных занятий спортом результат от процедуры у мужчин сохраняется несколько меньше, чем у женщин.

"Работа с ботулотоксином у мужчин имеет свои особенности: коррекция должна быть эффективной, но не вызывающей изменения мимики, чтобы результат не был очевидно заметен для окружающих. После процедуры кожа пациента должна выглядеть более свежей, разглаженной, но не амимичной", — сказала собеседница Лайфа.

Завершает тройку лидеров игольчатый RF-лифтинг. Объясняется это минимальными сроками реабилитации (не более одного-двух дней), а также возможностью решить эстетические проблемы, которые характерны для мужчин: сузить расширенные поры, убрать мелкие морщины, улучшить общее состояние кожи.