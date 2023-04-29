Названы способы надолго забыть про акне, и это не чистка

Убрать акне с помощью чистки лица в салоне красоты невозможно, помочь сможет только грамотный домашний уход за кожей, эффект от которого появится лишь через месяц. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог клиники "Рассвет" Вера Воронина.

"Начать стоит с наружной терапии. Из линий аптечной косметики такие средства можно найти практически у каждого производителя. Например, линейки Sebium Bioderma, Hyseak Uriage, Cleanance Avene или Базирон Control Galderma", — уточнила она.

По её словам, чистка лица у косметолога подойдёт людям с комедонами на лице, в остальных случаях процедура не даст результата и не уберёт акне. Если домашняя терапия не помогает, то следует обратиться к дерматологу, который пропишет антибиотики или ретиноиды, уточнила врач.

"В лечении акне используется противовоспалительный эффект некоторых антибиотиков — тетрациклинов, эритромицина. Мы не ставим цель лечить инфекцию, поэтому их приём может длиться месяцами. Ретиноиды способны связываться со специальными ретиноидными рецепторами клеток и также оказывать противовоспалительный эффект", — объяснила она.

Конкретные препараты могут назначить только в больнице после обследования. Воронина подчеркнула, что акне относится к категории хронических заболеваний. Это значит, что даже после лечения придётся проводить поддерживающую терапию.