Косметолог перечислила 4 способа борьбы с шелушением кожи

Скрабы и кислотные пилинги нельзя применять в борьбе с шелушением кожи, иначе есть риск усугубить проблему. Об этом в беседе с Лайфом рассказала косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

По словам специалиста, в первую очередь, чтобы справиться с шелушением, нужно выявить причину этой проблемы. Врач определит, связана она с внешним воздействием, генетической предрасположенностью или же с возрастными изменениями. От причины зависят и способы устранения. Также Баллирано объяснила, что шелушение кожи — это нарушение липидного барьера в роговом слое из-за нехватки влаги. Может быть причиной и обезвоженность организма.

"В домашних условиях, во-первых, никаких скрабов, сильных кислотных пилингов — только нежное очищение, нежное отшелушивание, умывание тёплой водой, только используем гоммаж", — подчеркнула врач.

По её словам, скрабирующие средства повреждают липидную мантию, из-за чего шелушение только усиливается. Также Баллирано посоветовала умываться именно тёплой водой, а не горячей или холодной. Ещё следует пользоваться кремами, в составе которых есть масла. По словам косметолога, натуральные полиненасыщенные жирные кислоты проникают в липидный барьер и оказывают общее воздействие на эпидермис.

"Конечно, до дермы никакие наружные средства не доходят, поэтому здесь уже нужен специалист, то есть надо сделать инъекции в дерму", — отметила Баллирано.

При этом есть мезотерапевтические препараты и биоревитализанты. В их составе — гиалуроновая кислота, витамины, микроэлементы, пептиды и так далее, которые восстановят кожный барьер, простимулируют фибробласты, и на уровне дермы восстановится ткань. В результате, подчеркнула врач, шелушение просто уйдёт.