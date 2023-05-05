Врач назвала топ-5 "майских" косметологических процедур

Наступление мая знаменует собой оживление природы, что требует того же от души и тела. По словам дерматолога Наталии Жовтан, в эту пору стоит озаботиться уходом за кожей и волосами, для чего отлично подойдут витаминные комплексы в составе мезотерапевтических коктейлей и ряд процедур.

"Однозначно, это курс из нескольких процедур, подобранных врачом, но результат порадует. Глубокое очищение кожи пилингами и ультразвуковые чистки будут отличным стартом в обновлении кожи и улучшении её рельефа. Карбоновый пилинг также можно рекомендовать в преддверии летних дней", — рассказала она Лайфу.

Помимо этого, добавила специалист, отлично подойдут аппаратные методики игольчатого RF-лифтинга, а также микротоки и светотерапия, позволяющие без усиления пигментации подготовить кожу к летнему солнцу. В свою очередь, введение нейропротеина, отметила Жовтан, поможет не допустить формирования или усугубления морщин "прищуривания" и избавит от гипергидроза (излишнего потоотделения).

Другой полезной "майской" процедурой является массаж лица, особенно дерматолог выделила лимфодренажный. Он поможет справиться с отёчностью кожи. В заключение специалист добавила, что нельзя забывать про солнцезащитные средства, чтобы не свести все косметические процедуры к нулю.