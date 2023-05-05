Двумя не обойтись!: Сколько полотенец нужно одному человеку

У человека должно быть минимум три полотенца для разных частей тела, которыми другие члены семьи не должны пользоваться. Об этом Лайфу рассказала дерматолог Наталия Жовтан и объяснила, почему это правило нельзя нарушать.

"На разных участках нашей кожи находятся различные микроорганизмы, наше тело имеет отличающиеся между собой участки, например лицо и область гениталий. Отсюда и формируется необходимость в распределении по функции. Минимальное количество — по одному полотенцу для лица, для тела, для рук и ног, если ноги моются отдельно или имеются грибковые поражения стоп или ногтей", — объяснила она.

Не будет лишним завести отдельные полотенца для головы и интимных зон. После использования их нужно обязательно просушить, менять один раз в неделю. Эксперт напомнила, что на полотенцах даже при использовании моющих средств остаются при трении чешуйки кожи, кожное сало и даже пот. Если долго не стирать их, то в ванной распространится неприятный запах, а в махровой ткани заведутся бактерии.

Можно использовать при желании одноразовые бумажные или нетканые полотенца, это более гигиенично, посоветовала специалист. По её словам, допустимо повесить общее полотенце для рук для всех членов семьи, но менять его придётся дважды в неделю. Что касается детей, то здесь нужно проявить внимательность.

"Детская кожа более восприимчива к заражению инфекционными заболеваниями, в том числе и грибковыми. На влажном полотенце достаточно долго сохраняются патогенные микроорганизмы, в том числе и заболеваний, передающихся половым путём. Но не все эти микроорганизмы чувствительны к моющим агентам, поэтому могут сохранять активность", — уточнила собеседница Лайфа.