Дерматолог дала совет, как правильно загорать весной

Принятие солнечных ванн полезно тем, что в организме благодаря этому вырабатывается витамин D, однако важно помнить о способности солнца вредить коже. Чтобы этого не случилось, нужно учитывать, что воздействие ультрафиолета зависит от типа кожи, рассказала дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

Кроме того, ультрафиолетовая активность меняется в зависимости от положения солнца. По словам врача, зимой полезно загорать с 11 до 16 часов дня. А вот весной и летом лучше воздержаться от приёма солнечных ванн или делать это до 11 и после 16 часов, и то — по 30-60 минут в день не в летнее время и не более 30 минут в летнее.

"По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут, а летом — не более 15–30 минут, причем 30 минут — это в 8–9 утра, а ближе к 11 часам — только 15 минут. При этом лучше не лежать, а постоянно двигаться, чтобы лучи не попадали долго на одну и ту же зону тела", — заявила Кудашкина в интервью радио Sputnik.

По её словам, эти правила касаются и ранней весны, когда люди, не имея возможности загорать в купальниках, подставляют лучам лицо. Если слишком много времени провели на солнце и кожа покраснела, дерматолог советует принять внутрь антиоксиданты, а снаружи использовать кремы, минимизирующие реакцию раздражения.