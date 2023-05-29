Врач рассказала, как сохранить здоровье и красоту ног этим летом

Красота ног зависит от их здоровья, поэтому в первую очередь нужно заниматься диагностикой и лечением заболеваний — от варикоза до грибка, а уже затем обращаться к эстетической составляющей. Таким мнением поделилась в беседе с Лайфом косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

По словам косметолога, даже банальную сухость пяток и линейную расчерчённость на подошве пациенты зачастую воспринимают просто как нехватка влаги, тогда как в 90% случаев — это грибковое поражение.

"Всегда нужно помнить, что ноги должны быть в сухости и должна быть удобная обувь из натуральной кожи. Потому что, к сожалению, основной враг кожи на ногах — это грибок", — отметила собеседница Лайфа.

Ноги обязательно следует промывать тёплой водой и вытирать насухо, а кремом нужно смазывать не только тыл стопы, но и подошву, о которой, по словам Татьяны Баллирано, многие забывают.