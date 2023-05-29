Врач рассказала, как сохранить здоровье и красоту ног этим летом
Косметолог Баллирано: Сухость пяток в 90% случаев является признаком грибка
Сухость пяток в 90% случаев является признаком грибка. Фото © Unsplash
Красота ног зависит от их здоровья, поэтому в первую очередь нужно заниматься диагностикой и лечением заболеваний — от варикоза до грибка, а уже затем обращаться к эстетической составляющей. Таким мнением поделилась в беседе с Лайфом косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.
По словам косметолога, даже банальную сухость пяток и линейную расчерчённость на подошве пациенты зачастую воспринимают просто как нехватка влаги, тогда как в 90% случаев — это грибковое поражение.
"Всегда нужно помнить, что ноги должны быть в сухости и должна быть удобная обувь из натуральной кожи. Потому что, к сожалению, основной враг кожи на ногах — это грибок", — отметила собеседница Лайфа.
Ноги обязательно следует промывать тёплой водой и вытирать насухо, а кремом нужно смазывать не только тыл стопы, но и подошву, о которой, по словам Татьяны Баллирано, многие забывают.
"Раз в недельку хорошо сделать либо ванночку для ног с успокаивающими травами, либо просто после душа использовать скрабирующие средства. Причём как для подошвы, так и тыла стопы использовать пилочку для огрубевших частей и обязательно смазывать кремом всю поверхность стопы и ног", — рекомендует она.
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