Врач рассказала, что должно быть в мужской дорожной косметичке

У мужчин более толстая кожа, поэтому процессы старения происходят медленнее, однако на лице часто появляются чёрные точки, сальный блеск и воспаления из-за бритья. Врач-косметолог Кристина Радина рассказала Лайфу, что должно быть в мужской косметичке во время поездки.

Во-первых, это средства для очищения кожи. При этом лучше то, которое убирает жирный блеск. Подойдёт любое косметическое молочко, ведь оно прекрасно очистит кожу. К нему нужно купить ватные диски. Во-вторых, тонизирующее средство. Мылом не стоит пользоваться, а вот тоник — идеальный вариант для мужской кожи.

"В-третьих, обязательно нужно использовать увлажняющий крем, успокаивающий крем, который подойдёт мужчинам после бритья. А также можно использовать для мужской кожи защиту от солнца, конечно же с высоким SPF, если предстоит долгое нахождение на солнце", — отметила медик.

Она напомнила, что мужчины часто пренебрегают этим советом, но если кожа светлая, то она быстро сгорает, а это может обернуться развитием онкологических болезней. В-четвёртых, гигиеническая помада. Она незаменима зимой, так как губы могут шелушиться от холода и ветра. В-пятых, термальная вода. Её следует считать отличным методом быстро освежиться. Также средство поможет, если кожа пересохла на улице.