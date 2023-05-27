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27 мая, 15:36

Врач рассказала, что должно быть в мужской дорожной косметичке

Врач Радина объяснила, почему молочко и тоник незаменимы для мужской кожи

У мужчин более толстая кожа, поэтому процессы старения происходят медленнее, однако на лице часто появляются чёрные точки, сальный блеск и воспаления из-за бритья. Врач-косметолог Кристина Радина рассказала Лайфу, что должно быть в мужской косметичке во время поездки.

Во-первых, это средства для очищения кожи. При этом лучше то, которое убирает жирный блеск. Подойдёт любое косметическое молочко, ведь оно прекрасно очистит кожу. К нему нужно купить ватные диски. Во-вторых, тонизирующее средство. Мылом не стоит пользоваться, а вот тоник — идеальный вариант для мужской кожи.

"В-третьих, обязательно нужно использовать увлажняющий крем, успокаивающий крем, который подойдёт мужчинам после бритья. А также можно использовать для мужской кожи защиту от солнца, конечно же с высоким SPF, если предстоит долгое нахождение на солнце", — отметила медик.

Она напомнила, что мужчины часто пренебрегают этим советом, но если кожа светлая, то она быстро сгорает, а это может обернуться развитием онкологических болезней. В-четвёртых, гигиеническая помада. Она незаменима зимой, так как губы могут шелушиться от холода и ветра. В-пятых, термальная вода. Её следует считать отличным методом быстро освежиться. Также средство поможет, если кожа пересохла на улице.

Врач предостерегла мужчин, которые пренебрегают увлажняющим кремом

Врач предостерегла мужчин, которые пренебрегают увлажняющим кремом

Ранее Лайф писал, что мужчины тоже любят посещать косметологов, но они предпочитают процедуры с коротким реабилитационным периодом и кардинально не изменяющие внешность.

Обложка ©

freepik

Ольга Годуненко
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