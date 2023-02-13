Врач предостерегла мужчин, которые пренебрегают увлажняющим кремом

Если мужчина не будет пользоваться увлажняющим кремом, у него на лице могут появиться расширенные капилляры. Об этом рассказала врач-косметолог Наталия Николаева. Кроме того, зимой без такого ухода страдает гидролипидный барьер, который защищает кожу от негативного воздействия. Также на кожный покров плохо влияет бритьё.

"Поскольку зимой защитный барьер кожи особенно страдает, а её способность удерживать влагу в это время года может сократиться на 25%, ежедневное использования крема необходимо, чтобы восстановить гидролипидный баланс кожи и дать ей надёжную защиту", — сказала эксперт "Газете.ru".