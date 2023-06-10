Врач разбил популярный миф об отёках ног и объяснил, как избежать их в жару

Ноги не отекают из-за летней жары или переизбытка жидкости, утверждения об этом являются мифом, рассказал Лайфу доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения и кандидат медицинских наук Грант Шехян. По его словам, этот симптом может указывать на ряд заболеваний.

"Может сердце по той или иной причине не справляться: пороки, ишемическая болезнь, гипертония. Здесь как раз возможна рекомендация по ограничению водного режима, особенно вечером. Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфовенозная недостаточность, когда не справляется венозная система", — объяснил специалист.

Кроме того, добавил врач, отекающие ноги могут сигнализировать о проблемах с печенью, неспособностью почек выводить воду или о том, что человек теряет слишком много белка. Также этот симптом характерен для эндокринных заболеваний, в частности гипотиреоза.

Шехян подчеркнул, что самостоятельно справиться с отёками, возникшими из-за этих недугов, не получится и они являются поводом для обращения к врачу.

Что касается вышеназванного мифа, то, добавил врач, в летнее время человеческий организм теряет много воды, что ведёт к обезвоживанию и, как следствие, тромбообразованию, тромбоэмболии и даже внезапной смерти. Помимо этого, отметил собеседник Лайфа, вместе с водой выводится некоторое количество солей, так что пить её нужно с добавлением полезных микроэлементов. Не менее трёх литров в день.