Химик рассказала, когда выпадают грязные дожди

Грязные дожди в Москве составляют не больше 3% дождевых осадков, а выпадают они, как правило, после долгой засухи. Об этом заявила кандидат химических наук, бывший сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Ерёмина.

"Вообще, дожди — это самая чистая вода на земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят: "Выпадет месячная норма осадков", — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный — это и будет самый грязный дождь", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам химика, в июле 2010 года в России стоял смог и долго не было осадков, выпавшие после этого дожди и были очень грязными. Тогда осадки отличались концентрацией веществ и их набором от обычных — чистых — дождей. Как объяснила Ерёмина, в большинстве своём вода с неба имеет примерно одинаковый состав.

"Компоненты самые обычные. Катионы — кальций, натрий, калий, магний, аммоний. Анионы — сульфаты, хлориды, нитраты, гидрокарбонаты. Среди анионов бывают и фториды, и фосфаты, но в очень маленьких количествах. И не во всяком дожде они есть — только в грязных", — перечислила учёный.