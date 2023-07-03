Москвичам пообещали душную неделю с канонадой гроз
Метеоролог Тишковец спрогнозировал в Москве душную погоду с ливнями и грозами
Июль начался со стабильно тёплых дней, а в дальнейшем лето будет только укреплять позиции и становиться всё жарче. В Центральной России, и в Москве в частности, текущая неделя запомнится душной погодой. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно — в пятницу и субботу", — сообщил Тишковец в беседе с телеканалом "Звезда".
Ночи на начавшейся неделе обещают быть тёплыми, в среднем не ниже температурного диапазона от +13 до +18 градусов, уточнил эксперт. Самая высокая температура в начале недели составит от +22 до +27 градусов, при этом значения ежедневно будут увеличиваться, прибавляя по градусу тепла, так что к выходным термометры уже будут показывать температуру от +25 до +30 градусов.
"В условиях активного июльского солнца атмосфера продолжит накаляться, а воздух в ожидании локальных освежающих ливней и канонады гроз будет парить, то есть такая типичная июльская погода", — заключил метеоролог.
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