Москвичам пообещали душную неделю с канонадой гроз

Июль начался со стабильно тёплых дней, а в дальнейшем лето будет только укреплять позиции и становиться всё жарче. В Центральной России, и в Москве в частности, текущая неделя запомнится душной погодой. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ночи на начавшейся неделе обещают быть тёплыми, в среднем не ниже температурного диапазона от +13 до +18 градусов, уточнил эксперт. Самая высокая температура в начале недели составит от +22 до +27 градусов, при этом значения ежедневно будут увеличиваться, прибавляя по градусу тепла, так что к выходным термометры уже будут показывать температуру от +25 до +30 градусов.