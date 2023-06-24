Стилист рассказала, какую одежду выбирать для офиса в жаркую погоду

Вместо привычного в офисном образе жакета в жаркую погоду россиянкам можно надевать и жилет. Как рассказала стилист Юлия Живутская, в современном деловом стиле стали допустимы открытые руки и ноги, а колготки носить совсем не обязательно.

Как рассказала Живутская телеканалу "Санкт-Петербург", в деловом стиле сегодня женщинам можно надевать даже шорты-бермуды. А вот мужчинам и летом подобные вольности не позволены. У них, по словам эксперта, всегда более строгие правила дресс-кода. Чтобы узнать, уместна ли одежда стилист посоветовала использовать коридорный тест.

"Представьте, что вы биг-босс и присматриваете себе сотрудников. Ваша задача по внешнему виду оценить потенциал, уровень зарплаты, компетентность и надёжность. Самое главное в оценке вашего летнего образа — это представить, что он о вас говорит. Это самая главная подсказка", — заключила стилист.