Эксперт рассказала о нормах трудового графика при жаркой погоде

При жаркой погоде сотрудник вправе потребовать сокращения рабочего дня. Об этом сообщила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса "Работа.ру" Татьяна Мощагина. Она рассказала, что в таких ситуациях в качестве аргумента используются нормы Роспотребнадзора.

Как рассказала эксперт RT, если температура воздуха в рабочем помещении повышается до +28,5 °С, то рабочий день может быть сокращён на час. С увеличением жары происходит и дальнейшее уменьшение рабочего дня: до +29 °С — на два часа, +30,5 °С — на четыре часа соответственно, объяснила эксперт.

"Если воздух прогревается до +32,5 °С, работать в таком помещении опасно и нежелательно. Это касается температуры внутри офиса. Если на улице +36 °С, а в вашем кабинете +25 °С, ни о каком сокращении рабочего времени речи не идёт", — рассказала Мощагина.

Мощагина уточнила, что это не требования закона, а рекомендации. Однако по СанПиН температура воздуха в рабочем помещении не должна превышать +28 °С. Работодатель в таких случаях устанавливает кондиционеры, снабжает коллектив прохладной питьевой водой или пересматривает рабочий график. Пожаловаться можно, если он совсем не собирается решать проблему.

В таких ситуациях нужно писать служебную записку на имя руководства и заявление в трудовую инспекцию. За ненадлежащие условия труда руководству организации грозит крупный денежный штраф, предупредила Мощагина.