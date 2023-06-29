Названы пять регионов России, которые накроет волна тепла

Волна тепла прогнозируется в ближайшее время в ряде регионов страны. Речь, в частности, идёт о Якутии, Магаданской и Амурской областях. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С 28 июня по 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6–11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать 28–35 градусов", — приводит ТАСС слова метеоролога.

По словам синоптика, в этот период будет жарко и в Якутии. В регионе температура поднимется до 33–35 градусов. Кроме того, в Хабаровском крае ожидается до плюс 31–33 градусов в ближайшие дни, в Амурской области — до плюс 31–32 градусов, на Камчатке — до 27–28 градусов с отметкой плюс.