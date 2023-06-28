Москвичам пообещали тёплый июль без африканской жары и ливней

В Москве не ожидается дикая жара или длительные дожди в июле, месяц продемонстрирует умеренные температурные диапазоны. Об этом сообщила телеканалу "360" метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Начало июля показывает, что существенных осадков не ожидается, температурный фон будет в пределах климатической нормы. В дневные часы температура будет порядка плюс 24–26 градусов. Ночи в Москве будут довольно тёплыми — до плюс 14–16 градусов", — отметила она.

По словам Поздняковой, пока рано делать точные прогнозы на предстоящий месяц, поэтому специалисты руководствуются показателями и расчётами на основе прежних лет. Метеоролог не исключила, что в течение первой недели июля возможна жара до плюс 30, но это ненадолго. Что касается осадков, то они также окажутся на уровне нормы.