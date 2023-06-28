На Москву обрушатся мощные ливни с грозами и градом

С вечера среды 28 июня по вечер четверга 29 июня в Москве ожидаются мощные ливни с грозами и градом, скорость порывов ветра составит до 17 метров в секунду. С соответствующим предупреждением выступило ГУ МЧС по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в период с 19:00 28 июня до 02:00 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", — говорится в сообщении.

При этом в период с 09:00 до 21:00 29 июня ожидается дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза с градом, при грозе порывы ветра до 17 м/с. МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать опасных манёвров, парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Также важно не оставлять детей без присмотра, подчеркнули спасатели.