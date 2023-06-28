Прочь зонты и велосипеды: Как спастись от удара молнии в грозу

Чтобы не погибнуть во время грозы с молниями, нужно спрятаться в низине, например в яме или канаве, потому что ток пойдёт по наиболее высоким объектам. Об этом рассказал заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн телеканалу "360", комментируя гибель мужчины в Краснодаре во время непогоды.

"В момент грозы очень важно, где она вас застаёт. Если это строение, сооружение или что-то в этом духе, то надо предполагать, что молнии всегда, как любому току, рациональнее пройти по линии наименьшего сопротивления, то есть зацепить наиболее высокие предметы", — объяснил эксперт.

Он напомнил, что нельзя вставать под деревья, возле столбов, мачт, больших конструкций и мостов — всё это "для молнии прекрасная добыча". По словам Гофштейна, при первых раскатах нужно прислушаться и попытаться понять, как далеко гроза, чтобы успеть найти убежище, а именно спрятаться как можно ниже.

Спасатель добавил, что велосипед, мотоцикл или зонтик очень опасны в грозу, так как имеют металлические детали. Поэтому эти предметы следует отбросить в сторону. Кроме того, нужно отойти от водоёма на расстояние минимум 100 метров, продолжил специалист. При этом если вы проводили работы на какой-то высоте, то в грозу подвергаетесь большому риску. В этом случае надо сразу спуститься вниз, даже если раскаты грома ещё слабые.

Гофштейн заметил, что обычно на всех городских объектах установлены громоотводы. В зоне их действия безопасно. В случае с гибелью мужчины от удара молнии на овощебазе в Краснодаре такой защиты, видимо, не было или она не была установлена правильно.