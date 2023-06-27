Сверхспособности, смерть, инвалидность: От чего зависят последствия удара молнии в человека

Человечеству известно множество случаев, когда удар молнии открывал в пострадавшем "сверхспособности", но случай в Краснодаре, к сожалению, закончился не так — мужчина погиб. Терапевт Камила Исаева по просьбе Лайфа оценила ситуацию и объяснила, от чего зависит исход "небесного разряда". По её оценке, в большинстве случаев удар молнии серьёзно подрывает здоровье человека.

Кадры из видео гибели симферопольца в Краснодаре при ударе молнии © SHOT

"Выжить можно, но удар молнии имеет температуру 300 000 градусов по Цельсию, она может серьёзно ранить или даже убить вас. При этом ток всегда идёт по кратчайшему и прямому пути", — отметила она.

Врач пояснила, что молнии случаются летом в жаркие влажные дни. Эти условия заставляют нас потеть. А капли пота на коже обладают большой проводимостью в сравнении с сухими участками тела. Следовательно, электричество не пройдёт через него, а обойдёт его. Но это не означает, что мы полностью защищены от прямого удара молнии, подчеркнула Исаева.

Терапевт Камила Исаева рассказала, что происходит с человеком после удара молнии. Фото предоставлено героем публикации.

Тем более что после такого люди часто жалуются на проблемы с сердцем, памятью, может нарушиться работа внутренних органов, а также ухудшиться зрение и слух, продолжила врач. Она также предупредила, что удар молнии оставляет психологические последствия. Возникают приступы паники, тремор или головные боли при приближении грозы.

"Чаще всего удары молнии очень серьёзны — 10% пострадавших умирают, более 70% выживших имеют необратимые и инвалидизирующие последствия", — заключила Исаева.