Россиянам объяснили, стоит ли пассажирам самолёта опасаться удара молнии

Если в самолёт неожиданно ударила молния, надо принять правильную позу: удерживать руки на коленях, а стопы плотно прижать к полу. Так можно снизить риск удара электрическим током. Об этом заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

"Современные воздушные суда созданы так, чтобы это природное явление их не повреждало. Пассажирам не стоит волноваться, потому что всё продумано. Для экипажа по всем документам прописаны правила. Облака, где есть разряды, видны на экранах, поэтому пилоты заранее обходят их. Минимально 15 километров от засветки или 50 километров между грозовыми очагами. Всё рассчитано, чтобы даже горизонтальные молнии не попали в судно", — подчеркнул он в беседе с телеканалом "360".

Пассажирам самолёта при ударе молнии также следует сохранять спокойствие — воздушные суда проходят строгие испытания и соответствуют нормам безопасности. В такой ситуации надо не паниковать, а следовать указаниям сотрудников авиакомпании. При этом не стоит прикасаться к металлическим частям, в том числе подлокотникам, — держаться лучше за пластмассовые ручки или ткань. Всегда нужно помнить о правилах безопасности — запоминать инструкции экипажа и внимательно слушать бортпроводников.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов добавил, что керосин, который используется в авиационном топливе, является сложно воспламеняющимся веществом, так как имеет высокую температуру вспышки — он не может загореться от разряда.

"Это обычная история для гражданской авиации. Мы приспосабливаемся к природе. На концах крыльев расположены стекатели статического электричества, которые помогают току покинуть судно. Как правило, даже прямое попадание молнии заканчивается без последствий. Бояться этого не надо", — рассказал он.