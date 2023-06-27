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27 июня, 13:16

Разряд в голову: Появилось видео смертоносного удара молнии в россиянина

Камеры сняли, как ударом молнии убило симферопольца на парковке в Краснодаре

<p>Молния убила россиянина ударом в голову на парковке в Краснодаре. Кадр из видео © <a href="https://t.me/shot_shot/53442" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Молния убила россиянина ударом в голову на парковке в Краснодаре. Кадр из видео © SHOT

Молния ударила в голову 49-летнему симферопольцу на парковке в Краснодаре. По информации SHOT, мужчина скончался на месте.

Молния ударила в голову мужчине на парковке в Краснодаре. Видео © SHOT

В день трагедии он приезжал в хутор Ленина в Карасунском городском округе для закупки фруктов и овощей, которые собирался перепродать в Крыму. ЧП произошло на автостоянке возле продуктовой базы. В МВД уточнили, что по факту гибели жителя Симферополя начата проверка.

В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

Ранее Лайф сообщал, что молния убила 26-летнюю туристку из Новороссийска в горах Адыгеи. Девушка была в турпоходе в районе Абадзешского перевала.

Ирина Фальке
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