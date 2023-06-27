Разряд в голову: Появилось видео смертоносного удара молнии в россиянина
Камеры сняли, как ударом молнии убило симферопольца на парковке в Краснодаре
Молния убила россиянина ударом в голову на парковке в Краснодаре. Кадр из видео © SHOT
Молния ударила в голову 49-летнему симферопольцу на парковке в Краснодаре. По информации SHOT, мужчина скончался на месте.
Молния ударила в голову мужчине на парковке в Краснодаре. Видео © SHOT
В день трагедии он приезжал в хутор Ленина в Карасунском городском округе для закупки фруктов и овощей, которые собирался перепродать в Крыму. ЧП произошло на автостоянке возле продуктовой базы. В МВД уточнили, что по факту гибели жителя Симферополя начата проверка.
Ранее Лайф сообщал, что молния убила 26-летнюю туристку из Новороссийска в горах Адыгеи. Девушка была в турпоходе в районе Абадзешского перевала.