Разряд в голову: Появилось видео смертоносного удара молнии в россиянина

Молния ударила в голову 49-летнему симферопольцу на парковке в Краснодаре. По информации SHOT , мужчина скончался на месте.

В день трагедии он приезжал в хутор Ленина в Карасунском городском округе для закупки фруктов и овощей, которые собирался перепродать в Крыму. ЧП произошло на автостоянке возле продуктовой базы. В МВД уточнили, что по факту гибели жителя Симферополя начата проверка.